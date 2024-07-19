Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 18:23

Сборная Бельгии проведет домашний матч Лиги Наций с Израилем в Венгрии

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Федерация футбола Бельгии официально уведомила израильскую федерацию футбола, что домашний матч Бельгии с Израилем в Лиге Наций состоится 6-го сентября в венгерском городе Дебрецен.

Как уже сообщал «СЭ», все крупные бельгийские города (Брюссель, Антверпен, Брюгге, Льеж, Левен) категорические отказались принимать у себя этот матч из-за опасения неконтролируемых беспорядков, связанных с военными действиями в секторе Газа.

Эли Швидлер

Бельгия отказалась принимать матч Лиги наций с&nbsp;Израилем. Ни один бельгийский город не согласился принять матч с Израилем. В чем причина отказа

Лига наций УЕФА
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Израиля по футболу
1
0
Читайте также
Тейлор Свифт и Трэвис Келси планируют шикарную свадьбу
Британские регбистки устроили фотосессию в нижнем белье перед Олимпиадой
Лукашенко раскритиковал отсутствие адекватной реакции на последствия бури
Что нужно знать о Матче звезд НХЛ и КХЛ в Москве
В Пермском крае подросток изнасиловал и утопил несовершеннолетнюю
Такер Карлсон рассказал о личной беседе с Путиным после интервью
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мэр города Удине против проведения в городе матча Лиги наций Италия — Израиль

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости