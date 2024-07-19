Сборная Бельгии проведет домашний матч Лиги Наций с Израилем в Венгрии

Федерация футбола Бельгии официально уведомила израильскую федерацию футбола, что домашний матч Бельгии с Израилем в Лиге Наций состоится 6-го сентября в венгерском городе Дебрецен.

Как уже сообщал «СЭ», все крупные бельгийские города (Брюссель, Антверпен, Брюгге, Льеж, Левен) категорические отказались принимать у себя этот матч из-за опасения неконтролируемых беспорядков, связанных с военными действиями в секторе Газа.

Эли Швидлер