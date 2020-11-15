Турция — Россия: Мостовой, Чалов, Кучаев — вне заявки и на трибуне
Сборная России в официальном Twitter опубликовала фотографию футболистов команды, не попавших в заявку на игру Лиги наций с Турцией. На трибуне остались Даниил Лесовой, Андрей Мостовой, Дмитрий Живоглядов, Федор Чалов и Константин Кучаев.
Лесовой, Мостовой, Живоглядов, Чалов и Кучаев сегодня остаются вне заявки#ТурцияРоссия pic.twitter.com/JvKJdigPUV— Сборная России (@TeamRussia) November 15, 2020
Матч Турция — Россия состоится сегодня, начало — в 19.00 по московскому времени.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.