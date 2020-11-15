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Турция — Россия: Мостовой, Чалов, Кучаев — вне заявки и на трибуне

18:57
Игроки сборной России, не попавшие в заявку на матч с Турцией. Фото сборная России
Игроки сборной России, не попавшие в заявку на матч с Турцией. Фото сборная России
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Сборная России в официальном Twitter опубликовала фотографию футболистов команды, не попавших в заявку на игру Лиги наций с Турцией. На трибуне остались Даниил Лесовой, Андрей Мостовой, Дмитрий Живоглядов, Федор Чалов и Константин Кучаев.

Матч Турция — Россия состоится сегодня, начало — в 19.00 по московскому времени.

Турция — Россия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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