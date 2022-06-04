Троссар: «Удивился, что именно мне выпала честь заменить Лукаку»

Нападающий сборной Бельгии Леандро Троссар прокомментировал поражение от Нидерландов (1:4) в Лиге наций.

«Я удивился, что именно мне выпала честь заменить Ромелу Лукаку. Это показывает, что тренер Мартинес доверяет мне. Жаль, что в конечном счете мы проиграли.

В некоторых аспектах мы неплохо себя показали, но если говорить в целом, то нам не оставили ни шанса. Мы предоставили им слишком много свободного пространства. Когда получали мяч, сразу же его теряли. Нидерланды показали, что являются сильной командой, способной ужалить кого угодно», — цитирует пресс-служба УЕФА Троссара.

В следующем матче Бельгия встретится с Польшей, а соперником Нидерландов будет Уэльс. Игры пройдут 8 июня.