Луи ван Гал объяснил, за счет чего Нидерланды переиграли Бельгию

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал победу над Бельгией (4:1) в Лиге наций.

«Если каждый делает то, что должен делать, то на каждой позиции на поле у нас появляется дополнительный игрок. Многое зависит и от соперника — каждая команда играет по-своему. Я приспособился в том числе и к Бельгии. Я адаптировал среднюю линию под нее, и сегодня это принесло нам победу», — цитирует пресс-служба УЕФА ван Гала.

Следующим соперником Нидерландов будет Уэльс, а Бельгия встретится с Польшей. Игры пройдут 8 июня.