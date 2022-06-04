Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал поражение от Нидерландов (1:4) в матче Лиги наций. По его словам, у бельгийцев много работы впереди.

«Это был необходимый тревожный звонок для всех. Мы знаем, что у нас много работы. Мне придется снова пересмотреть состав и принять решения. Я уже не первый год работаю в этой команде. Мне нужно убедиться, что я не ошибаюсь, думая, что знаю некоторых игроков и они автоматически будут готовы к чемпионату мира», — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса.

Следующим соперником Бельгии будет Польша, а Нидерланды сыграют с Уэльсом. Игры пройдут 8 июня.