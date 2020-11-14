«Смолов научил некоторым русским словам». Полузащитник сборной Турции — о матче с Россией
Полузащитник сборной Турции Окай Йокушлу на пресс-конференции перед матчем Лиги наций с Россией сказал, что команда настроена только на победу и поделился своими знаниями в русском языке.
— В последних четырех матчах мы не побеждали, так что цель — выиграть, — сказал он. — У нас есть для этого необходимый потенциал. Знаю, что в последних матчах мы не очень хорошо проводили первый тайм, но потом прибавляли после перерыва. Постараемся в этот раз играть активно с самого начала.
— Россиянин Федор Смолов, с которым вы играли в «Сельте», опубликовал в своем Instagram видео, в котором попросил вас и мексиканца Араухо что-нибудь сказать. Слова были не особо цензурные. С тех пор пополнили словарный запас?
— Да, некоторые слова выучил, но вряд ли смогу что-то сказать.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.