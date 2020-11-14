Полузащитник сборной Турции Окай Йокушлу на пресс-конференции перед матчем Лиги наций с Россией сказал, что команда настроена только на победу и поделился своими знаниями в русском языке.

— В последних четырех матчах мы не побеждали, так что цель — выиграть, — сказал он. — У нас есть для этого необходимый потенциал. Знаю, что в последних матчах мы не очень хорошо проводили первый тайм, но потом прибавляли после перерыва. Постараемся в этот раз играть активно с самого начала.

— Россиянин Федор Смолов, с которым вы играли в «Сельте», опубликовал в своем Instagram видео, в котором попросил вас и мексиканца Араухо что-нибудь сказать. Слова были не особо цензурные. С тех пор пополнили словарный запас?

— Да, некоторые слова выучил, но вряд ли смогу что-то сказать.