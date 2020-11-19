Матч группового турнира Лиги наций Сербия — Россия (5:0) стал для Юрия Жиркова юбилейным, 100-м за национальную команду. 37-летний защитник стал 530-м футболистом в мире, сумевшим достичь этой отметки.

Мировой рекорд принадлежит Ахмеду Хассану из Египта (184 матча в период с 1995 по 2012 год). Из действующих игроков больше всего игр провел оманец Ахмед Мубарак (179), в Европе рекорд в ноябре установил испанец Серхио Рамос (178).

Среди россиян данной отметки смогли достигнуть Сергей Игнашевич (127), Виктор Онопко (109 + 4 за сборную СНГ), Игорь Акинфеев (111) и Василий Березуцкий (101). Также 112 матчей на счету советского футболиста Олега Блохина.

Рекордсмены по матчам за сборные

1. Ахмед Хассан (Египет, годы выступлений 1995 — 2012) — 184 матча

2. Ахмед Мубарак (Оман, 2003 — н.в.) — 179

3. Мохамед Аль-Деайя (Саудовская Аравия, 1993-2006) — 178

Бадер Аль-Мутва (Кувейт, 2003 — н.в.) — 178

Серхио Рамос (Испания, 2005 — н.в.) — 178

6. Клаудио Суарес (Мексика, 1992 — 2006) — 177

7. Джанлуиджи Буффон (Италия, 1997 — 2018) — 176

Хоссам Хассан (Египет, 1985 — 2006) — 176

9. Амир Шафи (Иордания, 2002 — н.в.) — 175

10. Криштиану Роналду (Португалия, 2003 — н.в.) — 170...

110. Сергей Игнашевич (Россия, 2002 — 2018) — 127...

241. Виктор Онопко (СНГ/Россия, 1992 — 2004) — 113...

255. Олег Блохин (СССР, 1972 — 1988) — 112...

278. Игорь Акинфеев (Россия, 2004 — 2018) — 111...

462. Василий Березуцкий (Россия, 2003 — 2016) — 101...

492. Юрий Жирков (Россия, 2005 — н.в.) — 100