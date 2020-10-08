Сборная России сыграет против Швеции в красной форме
12:05
Официальный Twitter сборной России сообщает, что национальная команда проведет матч против Швеции в красной форме. Вратарь выйдет в темно-синей футболке с голубыми вставками.
Сегодня, 8 октября, сборная России на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве проведет контрольную встречу со Швецией. Матч начнется в 19.15 (время московское), на него будут допущены зрители — не более 30 процентов от вместимости стадиона (на арене ЦСКА — 30 457 мест).
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры Россия — Швеция (по ссылке здесь).
Против Швеции сыграем в красной форме ?#РоссияШвеция #НашиПарни pic.twitter.com/QkIXzxtcqL— Сборная России (@TeamRussia) October 8, 2020
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