Сборная России сыграет против Швеции в красной форме

Официальный Twitter сборной России сообщает, что национальная команда проведет матч против Швеции в красной форме. Вратарь выйдет в темно-синей футболке с голубыми вставками.

Сегодня, 8 октября, сборная России на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве проведет контрольную встречу со Швецией. Матч начнется в 19.15 (время московское), на него будут допущены зрители — не более 30 процентов от вместимости стадиона (на арене ЦСКА — 30 457 мест).

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры Россия — Швеция (по ссылке здесь).