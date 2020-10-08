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Сборная России сыграет против Швеции в красной форме

12:05
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Официальный Twitter сборной России сообщает, что национальная команда проведет матч против Швеции в красной форме. Вратарь выйдет в темно-синей футболке с голубыми вставками.

Сегодня, 8 октября, сборная России на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве проведет контрольную встречу со Швецией. Матч начнется в 19.15 (время московское), на него будут допущены зрители — не более 30 процентов от вместимости стадиона (на арене ЦСКА — 30 457 мест).

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры Россия — Швеция (по ссылке здесь).

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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