Россия — Турция: стал известен состав россиян
Стал известен состав сборной России на матч Лиги наций против Турции. Главный тренер россиян Станислав Черчесов произвел пять изменений по сравнению с предыдущей игрой со Швецией: с первых минут на поле выйдут вратарь Антон Шунин, защитник Андрей Семенов, хавбеки Роман Зобнин, Алексей Ионов и Далер Кузяев.
Россия: Шунин — Караваев, Семенов, Кудряшов, Жирков — Зобнин, Оздоев — Ионов, Антон Миранчук, Кузяев — Дзюба.
Запасные: Сафонов, Джанаев, Жиров, Смольников, Кутепов, Черышев, Газинский, Комличенко, Бакаев, Мостовой, Фомин, Соболев.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.