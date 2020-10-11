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Россия — Турция: стал известен состав россиян

20:28
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Стал известен состав сборной России на матч Лиги наций против Турции. Главный тренер россиян Станислав Черчесов произвел пять изменений по сравнению с предыдущей игрой со Швецией: с первых минут на поле выйдут вратарь Антон Шунин, защитник Андрей Семенов, хавбеки Роман Зобнин, Алексей Ионов и Далер Кузяев.

Россия: Шунин — Караваев, Семенов, Кудряшов, Жирков — Зобнин, Оздоев — Ионов, Антон Миранчук, Кузяев — Дзюба.

Запасные: Сафонов, Джанаев, Жиров, Смольников, Кутепов, Черышев, Газинский, Комличенко, Бакаев, Мостовой, Фомин, Соболев.

Трансляция матча Россия — Турция

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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