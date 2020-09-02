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РФС поздравил Станислава Черчесова с днем рождения

10:12
Станислав Черчесов. Фото РФС
Станислав Черчесов. Фото РФС
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РФС и сборная России поздравили главного тренера национальной команды Станислава Черчесова с днем рождения. Сегодня специалисту исполнилось 57 лет.

«Коллектив Российского футбольного союза, а также национальная сборная России поздравляют Станислава Саламовича с днем рождения! Желаем ему крепкого здоровья, благополучия и успешного выступления команды в ближайших турнирах — Лиге наций УЕФА и Чемпионате Европы!» — говорится в сообщении на сайте РФС.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством россияне дошли до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018.

Завтра, 3 сентября, сборная России под руководством Черчесова сыграет с Сербией Кубке наций. Игра пройдет в Москве, начало — в 21.45.

«СЭ» проведет онлайн трансляцию игры Россия — Сербия

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/212167

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