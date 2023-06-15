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Модрич: «Сборная Хорватии провела блестящий матч, как и хотела»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лука Модрич.
Фото Reuters

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал победу над Нидерландами (4:2 д.в.) в полуфинале Лиги наций.

«Мы провели блестящий матч, как и хотели. Может быть, не в первые 20 минут, но мы становились все лучше и лучше. После гола Крамы играли на максимум и показали себя очень хорошо. Жаль, что пропустили гол на последней минуте, но затем мы снова показали свой характер в дополнительное время», — цитирует пресс-служба УЕФА Модрича.

Сборная Хорватии вышла в финал Лиги наций, где сыграет с победителем матча между сборными Испании и Италии. Проигравшая команда сыграет с Нидерландами в матче за третье место.

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Лука Модрич
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Хорватии по футболу
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