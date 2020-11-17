Менеджер сборной Швейцарии Пьерлуиджи Тами остался недоволен отменой матча 6-го тура Лиги наций против Украины.

«Это позор! Швейцария хотела по-спортивному сохранить место в дивизионе А. Команда настраивалась на встречу, как на финал. Наша сборная была готова на перенос, мы понимаем проблемы украинцев. Но всегда лучше все решить на поле, чем за его пределами. Сейчас же нужно принять ситуацию и ждать решения», — цитирует Тами портал Watson.

Ранее УЕФА отменил встречу из-за вспышки коронавируса у украинцев и запрете местных властей проводить встречу.

Ранее стало известно еще о трех новых случаях заражения коронавирусом у украинцев. Теперь судьбу встречи может решить жеребьевка.

Матч 6-го тура Лиги наций Швейцария — Украина был запланирован на сегодня. Начало — 22.45 (мск). Чтобы остаться в элите Лиги наций, украинцам нужно либо не проиграть, либо уступить с разницей в один мяч, самим забив два гола.