СМИ: сборную Украины хотят отправить на карантин в Швейцарии. Судьбу матча может решить жеребьевка

Матч 6-го тура Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины может не состояться, сообщает Blick.

Журналисты издания получили информацию от представителя сборной Украины, что команду Шевченко хотят закрыть на карантин из-за большого количества положительных тестов на коронавирус. На данный момент УЕФА ведет переговоры с местными властями, чтобы встреча состоялась.

Украинская сторона, по данным Blick, хочет перенести игру хотя бы на сутки, чтобы была возможность привезти игроков молодежной сборной и матч все же отыграть. Если игра не состоится, то ее судьбу может решить жеребьевка. Для этого украинцам нужно доказать, что они не виноваты во вспышке коронавируса, согласно протоколу коронавирусному протоколу УЕФА. В случае, если игра не состоится, то исход матча будет определен жеребьевкой с вариантами 1:0 в две стороны, или 0:0. Также возможно техническое поражение сборной Украине.

Матч 6-го тура Лиги наций Швейцария — Украина запланирован на сегодня. Начало — 22.45 (мск). Чтобы остаться в элите Лиги наций, украинцам нужно либо не проиграть, либо уступить с разницей в один мяч, самим забив два.