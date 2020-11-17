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Матч Лиги наций Швейцария — Украина отменен

16:31
Матч Швейцария — Украина отменен. Фото Twitter
Матч Швейцария — Украина отменен. Фото Twitter
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Матч 6-го тура Лиги наций Швейцария — Украина отменен из-за вспышки коронавируса у украинцев, сообщает официальный сайт АФУ.

УЕФА сообщил Украинской ассоциации футбола, что в связи с решением департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю делегацию украинцев матч отменен.

Также в заявлении ассоциации сообщается, что и УЕФА, и обе национальные федерации были готовы провести игру, однако местная власть настояла на своем.

Ранее стало известно еще о трех случаях заражения коронавирусом у украинцев. Теперь судьбу встречи может решить жеребьевка.

Матч 6-го тура Лиги наций Швейцария — Украина был запланирован на сегодня. Начало — 22.45 (мск). Чтобы остаться в элите Лиги наций, украинцам нужно либо не проиграть, либо уступить с разницей в один мяч, самим забив два.

Дополнительная информация:

https://uaf.ua/article/40745

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