Матч 6-го тура Лиги наций Швейцария — Украина отменен из-за вспышки коронавируса у украинцев, сообщает официальный сайт АФУ.

УЕФА сообщил Украинской ассоциации футбола, что в связи с решением департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю делегацию украинцев матч отменен.

Также в заявлении ассоциации сообщается, что и УЕФА, и обе национальные федерации были готовы провести игру, однако местная власть настояла на своем.

Ранее стало известно еще о трех случаях заражения коронавирусом у украинцев. Теперь судьбу встречи может решить жеребьевка.

Матч 6-го тура Лиги наций Швейцария — Украина был запланирован на сегодня. Начало — 22.45 (мск). Чтобы остаться в элите Лиги наций, украинцам нужно либо не проиграть, либо уступить с разницей в один мяч, самим забив два.