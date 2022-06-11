Мбаппе после ничьей с Австрией признался, что не готов на 100 процентов

Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе после ничьей с Австрией (1:1) в Лиге наций признался, что не готов на 100 процентов. Форвард забил гол в составе французов.

«Мы не выиграли, не получили то, что хотели. Будем работать, чтобы попытаться выиграть у Хорватии в понедельник. Обидно... Я пытался обмануть вратаря, но недостаточно точно, поэтому у него появился шанс сделать сейв и мяч попал в перекладину. Я готов не на 100 процентов, но если понадоблюсь тренеру, буду всегда рядом. Впереди последний матч перед отпуском — необходимо немного поднапрячься», — приводит пресс-служба УЕФА слова Мбаппе.

Сборная Франции набрала 2 очка и идет на последнем месте в группе. Австрия располагается на второй строчке с 4 очками.

Следующим соперником Австрии будет команда Дании, а Франция сыграет против Хорватии. Матчи состоятся 13 июня.