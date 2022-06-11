Дешам о матче с Австрией: «Могли добыть три очка. Жаль, что не получилось»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал результат матча группового этапа Лиги наций против Австрии (1:1).

«Мы могли добыть три очка. Жаль, что не получилось.

Многие из наших футболистов устали, но это не оправдание. Я рад, что Килиан Мбаппе смог сыграть 30 минут, он очень важен для нашей команды, что в очередной раз показала эта игра», — цитирует Дешама пресс-служба УЕФА.

Сборная Австрии, набравшая четыре очка, занимает второе место в турнирной таблице. Команда Франции с двумя баллами располагается на последней, четвертой строчке.

В следующем туре австрийцы 13 июня на выезде сыграют с командой Дании, а французы в этот же день примут сборную Хорватии.