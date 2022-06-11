Дешам о матче с Австрией: «Могли добыть три очка. Жаль, что не получилось»
Главный тренер сборной Франции прокомментировал результат матча Лиги наций против Австрии
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал результат матча группового этапа Лиги наций против Австрии (1:1).
«Мы могли добыть три очка. Жаль, что не получилось.
Многие из наших футболистов устали, но это не оправдание. Я рад, что Килиан Мбаппе смог сыграть 30 минут, он очень важен для нашей команды, что в очередной раз показала эта игра», — цитирует Дешама пресс-служба УЕФА.
Сборная Австрии, набравшая четыре очка, занимает второе место в турнирной таблице. Команда Франции с двумя баллами располагается на последней, четвертой строчке.
В следующем туре австрийцы 13 июня на выезде сыграют с командой Дании, а французы в этот же день примут сборную Хорватии.
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