Варан и Мбаппе пройдут медицинское обследование перед матчем с Хорватией

Сборная Франции проиграла Дании (1:2) в матче Лиги наций. Игра прошла на «Стад де Франс» в Париже.

Защитник Рафаэль Варан и нападающий Кильян Мбаппе получили травмы в этой встрече, поэтому тренерскому штабу французской команды пришлось заменить игроков. Оба они пройдут медицинское обследование, после которого станет понятно, смогут ли он принять участие в следующей игре.

«У Кильяна проблема с коленом. Не знаю точного характера травмы. У него будет обследование в субботу. У Рафаэля проблемы с мышцами задней поверхности бедра. Он почувствовал боль, поэтому его заменили. Завтра он также пройдет тесты», — цитирует RMC тренера сборной Франции Ги Стефана.

Напомним, Варана заменили во втором тайме на Вильяму Салиба, а Мбаппе в перерыве сменил Кристофер Нкунку.

В следующем матче Франция сыграет с Хорватией. Игра состоится 6 июня.