Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 02:09

Крамарич: «Обидно, что мы не смогли обыграть сборную Франции»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Форвард сборной Хорватии Андрей Крамарич подвел итоги матча Лиги наций против Франции (1:1).

«Мы добились ничьей в матче с чемпионами мира. Жаль только, что не смогли трансформировать в результат ту энергию, которую производил в концовке стадион. Это ничья с большой буквы, но при этом все равно обидно, что мы не смогли обыграть сборную Франции. В следующем матче мы сыграем против Дании, это команда мирового уровня. Они будут настроены против нас как финалистов ЧМ-2018. Все настраиваются на Хорватию», — приводит слова Крамарича официальный сайт УЕФА.

После этого матча Хорватия и Франция имеют по одному очку и занимают 3-4 места в группе 1 лиги А.

Андрей Крамарич
Лига наций УЕФА
Сборная Франции по футболу
Сборная Хорватии по футболу
0
Читайте также
Волков снес суринамского нокаутера в первом раунде главного боя шоу UFC
Шамиль Тарпищев: «Надаль – самый великий игрок на грунте, а Медведеву надо тренировать нервную систему»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дешам — о ничьей с Хорватией: «В целом я удовлетворен, но не полностью»

Австрия — Дания: видеообзор матча Лиги наций
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости