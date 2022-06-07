Крамарич: «Обидно, что мы не смогли обыграть сборную Франции»

Форвард сборной Хорватии Андрей Крамарич подвел итоги матча Лиги наций против Франции (1:1).

«Мы добились ничьей в матче с чемпионами мира. Жаль только, что не смогли трансформировать в результат ту энергию, которую производил в концовке стадион. Это ничья с большой буквы, но при этом все равно обидно, что мы не смогли обыграть сборную Франции. В следующем матче мы сыграем против Дании, это команда мирового уровня. Они будут настроены против нас как финалистов ЧМ-2018. Все настраиваются на Хорватию», — приводит слова Крамарича официальный сайт УЕФА.

После этого матча Хорватия и Франция имеют по одному очку и занимают 3-4 места в группе 1 лиги А.