Австрия — Дания: видеообзор матча Лиги наций

Сборная Дании в матче Лиги наций обыграла Австрию (2:1).

Датчане открыли счет на 28-й минуте усилиями Пьера Хейбьерга. На 67-й минуте Ксавьер Шлагер сравнял счет, однако за 6 минут до конца основного времени Йенс Ларсен забил второй гол датчан.

Это первое поражение Австрии под руководством Ральфа Рангника. В предыдущей встрече австрийцы обыграли Хорватию со счетом 3:0.

Сборная Дании 6 очками занимает первое место группы 1 лиги А, Австрия с 3 очками — на второй строчке.