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Сегодня, 02:24

Австрия — Дания: видеообзор матча Лиги наций

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
6 июня. Австрия — Дания — 1:2.
Фото Reuters

Сборная Дании в матче Лиги наций обыграла Австрию (2:1).

Датчане открыли счет на 28-й минуте усилиями Пьера Хейбьерга. На 67-й минуте Ксавьер Шлагер сравнял счет, однако за 6 минут до конца основного времени Йенс Ларсен забил второй гол датчан.

Это первое поражение Австрии под руководством Ральфа Рангника. В предыдущей встрече австрийцы обыграли Хорватию со счетом 3:0.

Сборная Дании 6 очками занимает первое место группы 1 лиги А, Австрия с 3 очками — на второй строчке.

Лига наций УЕФА
Сборная Австрии по футболу
Сборная Дании по футболу
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