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Дешам — о ничьей с Хорватией: «В целом я удовлетворен, но не полностью»

Дешам заявил, что доволен игрой против сборной Франции
Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги матча Лиги наций против Хорватии (1:1).

«В целом я удовлетворен, но не полностью. Мы не смогли удвоить преимущество, а в концовке пропустили и лишились победы. Но результат считаю приемлемым. Для нас это возможность подготовиться к чемпионату мира и испробовать все варианты игры. Мы стараемся воспользоваться этим турниром по максимуму», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

После этого матча Хорватия и Франция имеют по одному очку и занимают 3-4 места в группе 1 лиги А.

Дидье Дешам
Лига наций УЕФА
Сборная Франции по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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Хорватия — Франция: видеообзор матча Лиги наций
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