Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги матча Лиги наций против Хорватии (1:1).

«В целом я удовлетворен, но не полностью. Мы не смогли удвоить преимущество, а в концовке пропустили и лишились победы. Но результат считаю приемлемым. Для нас это возможность подготовиться к чемпионату мира и испробовать все варианты игры. Мы стараемся воспользоваться этим турниром по максимуму», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

После этого матча Хорватия и Франция имеют по одному очку и занимают 3-4 места в группе 1 лиги А.