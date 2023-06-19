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Карвахаль — о победе в Лиге наций: «Моя жена чуть не родила из-за этого матча»

Сергей Разин
корреспондент
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Дани Карвахаль.
Фото AFP

Защитник сборной Испании Дани Карвахаль прокомментировал победу в финале Лиги наций над Хорватией (0:0, 5:4 пен.).

«Выиграть что-то со своей национальной командой значит очень много. Это очень важный момент в моей карьере, потому что сборная — это моя гордость. Я за всю свою карьеру забил пенальти только один раз, в Суперкубке Испании, но я хотел взять этот удар. Когда игра закончилась, я пошел к тренеру, они составили список из пяти игроков, и я сказал им, что если кто-то из игроков колеблется или недостаточно уверен в себе, я могу пробить, а если нет, то я возьму шестой удар. В конце концов, игра дала мне возможность, которую я хотел.

Моя жена находится на 36-й неделе беременности. Она сказала мне, что чуть не родила из-за этого матча! Вся моя семья очень нервничала. Я понимаю, что они должны были чувствовать, но все закончилась прекрасно», — приводит слова Карвахаля официальный сайт УЕФА.

Основное и дополнительное время завершилось без забитых голов. В серии пенальти у хорватов не забили Ловро Майер и Бруно Петкович, у испанцев — Эмерик Лапорт. Победный 11-метровый удар нанес Дани Карвахаль.

Сборная Испании стала победителем Лиги наций-2023. В 2021 году испанцы уступили в финале Франции, завоевав серебряные медали.

Даниэль Карвахаль
Лига наций УЕФА
Сборная Испании по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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