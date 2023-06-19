Де ла Фуэнте о серии пенальти: «Сборная Испании заслужила победу раньше, но так она стала еще более эпичной»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу в финале Лиги наций над Хорватией (0:0, 5:4 пен.).

«Мы работали над пенальти и над всеми зонами, которые могли контролировать на этой неделе. Мы были расслаблены, и пенальти были частью этого. Карвахаль хорошо себя зарекомендовал — у него отличный характер. Мы должны помнить, что в турнире участвовали 16 лучших команд Европы Выход в финал — большое достижение. Мы заслужили доверие. Нам противостояла сильнейшая команда, которая имеет опыт и заняла третье место на чемпионате мира, так что это большая победа. В целом, мы заслужили победу раньше, но таким образом она стала еще более эпичной. Я очень рад за игроков, они проделали блестящую работу и здорово реализовали пенальти», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

Сборная Испании стала победителем Лиги наций-2023. В 2021 году испанцы уступили в финале Франции, завоевав серебряные медали.

В матче за третье место сборная Италии обыграла Нидерланды со счетом 3:2.