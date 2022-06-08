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Сегодня, 04:19

Иванаускас: «Турция заслуженно победила, но для нас это поражение стало очень болезненным»

Иванаускас прокомментировал поражение от Турции
Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Литвы Вальдас Иванаускас прокомментировал поражение от Турции (0:6) в Лиге наций.

«Мы ожидали, что соперник постарается забить быстрый гол. Сложно понять, как мы его пропустили. Для нас это стало настоящим шоком. Крайне скверное начало игры. Соперник с первых минут играл комфортно. Турция заслуженно победила, но для нас это поражение стало очень болезненным. Наши игроки отдали много сил, и упрекать их я не могу. Просто у команд такая разница в классе», — цитирует пресс-служба УЕФА Иванаускаса.

В следующем матче Турция сыграет с Люксембургом, а Литва — с Фарерскими островами. Оба матча пройдут 11 июня.

Источник: https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2034462--lithuania-vs-turkiye/
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Литвы по футболу
Сборная Турции по футболу
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