Иванаускас: «Турция заслуженно победила, но для нас это поражение стало очень болезненным»

Главный тренер сборной Литвы Вальдас Иванаускас прокомментировал поражение от Турции (0:6) в Лиге наций.

«Мы ожидали, что соперник постарается забить быстрый гол. Сложно понять, как мы его пропустили. Для нас это стало настоящим шоком. Крайне скверное начало игры. Соперник с первых минут играл комфортно. Турция заслуженно победила, но для нас это поражение стало очень болезненным. Наши игроки отдали много сил, и упрекать их я не могу. Просто у команд такая разница в классе», — цитирует пресс-служба УЕФА Иванаускаса.

В следующем матче Турция сыграет с Люксембургом, а Литва — с Фарерскими островами. Оба матча пройдут 11 июня.