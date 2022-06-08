Доннарумма рассказал, как сыграл против Венгрии с травмой пальца

Капитан сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал победу над Венгрией (2:1) в матче Лиги наций.

«Мы знали, что после сложного периода нам нужно измениться и возобновить работу с молодыми игроками. Они пришли сюда с правильным настроем, зная, что для игры в этой футболке нужно сделать все возможное.

Капитанская повязка — это неописуемые эмоции, носить футболку номер один и повязку в сборной — это что-то, что лишает вас дара речи. За эту футболку я бы играл даже без пальца, я должен сказать спасибо медицинскому персоналу, который мне очень помог. Благодаря моему желанию и их помощи я смог сыграть сегодня вечером. Для меня эта футболка невероятна, и я буду играть в ней столько, сколько смогу», — цитирует пресс-служба УЕФА Доннаруммы.

Следуюшим соперником сборной Италии будет Англия, а Венгрия встретится с Германией. Матчи состоятся 11 июня.