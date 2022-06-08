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Сегодня, 04:05

Линекер считает, что тактика сборной Англии не раскрывает потенциал Кейна

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал гол Харри Кейна в матче Лиги наций с Германией (1:1). Он реализовал пенальти и забил 50-й гол за национальную команду.

«50 голов Кейна за сборную Англии — это невероятное достижение. Сборная с ним играет намного лучше. Однако слишком осторожная тактика не дает в полной мере раскрыть его таланты и полностью реализовать потенциал», — написал Линекер в Twitter.

Следуюшим соперником сборной Италии будет Англия, а Венгрия встретится с Германией. Матчи состоятся 11 июня.

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