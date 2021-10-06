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Судейство

Италия — Испания: за что Сергей Карасев удалил Леонардо Бонуччи?

22:48
6 октября. Милан. Италия — Испания. 6 октября. Милан. Италия — Испания. 6 октября. Милан. Италия — Испания. 6 октября. Милан. Италия — Испания. 6 октября. Милан. Италия — Испания.
6 октября. Милан. Италия — Испания.
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На 42-й минуте полуфинального матча Лиги наций УЕФА Италия — Испания Сергей Карасев удалил Леонардо Бонуччи, показав ему второе предупреждение.

Мог ли российский арбитр сохранить составы команды равными, воздержавшись от показа защитнику желтой карточки? Нет, он поступил в соответствии с правилами, жестом показав, что Бонуччи ударил Серхио Бускетса локтем.

В первом тайме в составе испанцев дважды забил форвард Ферран Торрес.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча Италия — Испания.

6 октября. Милан. Италия — Испания.
6 октября. Милан. Италия — Испания.
6 октября. Милан. Италия — Испания.
6 октября. Милан. Италия — Испания.
6 октября. Милан. Италия — Испания.
6 октября. Милан. Италия — Испания.
6 октября. Милан. Италия — Испания.
6 октября. Милан. Италия — Испания.
Италия — Испания

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Александр Бобров все материалы автора

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