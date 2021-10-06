Италия — Испания: за что Сергей Карасев удалил Леонардо Бонуччи?
22:48
На 42-й минуте полуфинального матча Лиги наций УЕФА Италия — Испания Сергей Карасев удалил Леонардо Бонуччи, показав ему второе предупреждение.
Мог ли российский арбитр сохранить составы команды равными, воздержавшись от показа защитнику желтой карточки? Нет, он поступил в соответствии с правилами, жестом показав, что Бонуччи ударил Серхио Бускетса локтем.
В первом тайме в составе испанцев дважды забил форвард Ферран Торрес.
«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча Италия — Испания.
6 октября. Милан. Италия — Испания.
6 октября. Милан. Италия — Испания.
6 октября. Милан. Италия — Испания.
6 октября. Милан. Италия — Испания.
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