Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
О турнире
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

Испания ведет 2:0 после первого тайма матча с Италией и играет в большинстве

22:40
Теги:

Сборная Испании выигрывает у команды Италии (2:0) в матче 1/2 финала Лиги наций. Дубль сделал Ферран Торрес.

Испанский форвард отличился на 17-й и 45-й минутах. Кроме того, итальянцы играют в меньшинстве. Российский арбитр Сергей Карасев удалил защитника «Скуадры адзурры» Леонардо Бонуччи. Он получил две желтые карточки. Вторую из них — за удар локтем по Серхио Бускетсу.

Игра проходит на стадионе «Сан-Сиро» в Милане

Италия — Испания

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

«Она ее не любит!» Милохин за спиной Медведевой намекнул на их отношения с Загитовой
Загитова задала Милохину в 4 раза больше вопросов, чем Медведевой
Впервые за два года женщин пустят на футбол в Иране, они смогут поддержать сборную в матче с Кореей
В Италии сообщили, что Миранчук может покинуть «Аталанту» зимой
Звездные волейболистки бежали из своей страны из-за травли. Их обвиняют в издевательствах над школьниками
1