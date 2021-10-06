Испания ведет 2:0 после первого тайма матча с Италией и играет в большинстве

Сборная Испании выигрывает у команды Италии (2:0) в матче 1/2 финала Лиги наций. Дубль сделал Ферран Торрес.

Испанский форвард отличился на 17-й и 45-й минутах. Кроме того, итальянцы играют в меньшинстве. Российский арбитр Сергей Карасев удалил защитника «Скуадры адзурры» Леонардо Бонуччи. Он получил две желтые карточки. Вторую из них — за удар локтем по Серхио Бускетсу.

Игра проходит на стадионе «Сан-Сиро» в Милане