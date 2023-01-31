Источник: Тедеско подпишет контракт со сборной Бельгии до 2026 года

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско станет новым главным тренером сборной Бельгии. С 37-летним специалистом будет подписан контракт до 2026 года, утверждает Het Laatste Nieuws.

В понедельник руководители бельгийской федерации футбола отправились в Германию для переговоров с Тедеско. Переговоры ускорились во вторник, и, как сообщается, между двумя сторонами было достигнуто соглашение.

На данный момент не хватает только одобрения совета директоров, чтобы официально оформить приход нового тренера сборной Бельгии.

Последним местом работы тренера был «Лейпциг», с которым он выиграл Кубок Германии. Также Тедеско работал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год, в «Шальке» с июля 2017 по март 2019 и в «Эрцгебирге» с марта по июнь 2017 года.