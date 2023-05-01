Мартинес продолжит приглашать Роналду в сборную Португалии

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес заявил, что продолжит вызывать Криштиану Роналду в национальную команду.

«Криштиану Роналду — важный игрок и важный человек в раздевалке, — цитирует Antena 1 Мартинеса. — Он выступает на ключевой позиции, он тот нападающий, который может решить исход матча. У него уникальный опыт. Нет больше футболистов, которые провели 198 матчей на уровне сборных. И для нас это очень ценно. Я не думаю, что по игроку с таким опытом нужно какое-то тренерское решение. Все решает сам футбол. Я принимаю важные решения на благо команды, но в конечном счете все определяется футболом. Думаю, Криштиану сыграл крайне позитивную и важную роль в мартовских матчах, так что необходимо продолжать работать с тем же отношением к делу».

38-летний Роналду принял участие в 198 матчах за национальную команду, забил 122 гола и отдал 43 голевые передачи. Португалец является самым результативным футболистом на уровне сборных.