Жеребьевка полуфинала Лиги наций: Испания сыграет с Италией, Нидерланды — с Хорватией
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка полуфинала Лиги наций-2022/23.
В плей-офф турнира вышли четыре сборные, занявшие первые места в группах дивизиона A — Хорватия, Испания, Италия и Нидерланды.
По итогам жеребьевки Нидерланды встретятся с Хорватией, а Испания — с Италией.
Матчи плей-офф Лиги наций-2022/23 состоятся в Нидерландах. Встреча Нидерланды — Хорватия пройдет 14 июня в Роттердаме, а игра Испания — Италия — 15 июня в Энсхеде.
Матч за третье место пройдет 18 июня в Энсхеде, финал состоится в тот же день в Роттердаме.
Действующим победителем турнира является сборная Франции, которая не смогла попасть в плей-офф в этом сезоне.
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