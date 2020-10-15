Венгерский агент Шандор Варга прокомментировал для «СЭ» исход матча Лиги наций между Россией и Венгрией (0:0). Он сожалеет, что команды не забили голов.

— Игра была равна... (смеется). На самом деле был эмоциональный матч, — сказал Варга. — Венгрия могла забить на первой же минуте, команды создавали интересные моменты, показали открытый футбол. Жалко, что не было голов. Но я не против счета 0:0 (смеется).

На матче присутствовал чрезвычайный посол Венгрии. Он любит футбол и сам в него играет. Мы были здесь большой венгерской делегацией.

Какие шансы на итоговое первое место? Думаю, Россия все-таки сильнее Венгрии. Но футбол тем и хорош, что могли в очном матче и мы победить. Считаю, что Россия в итоге займет первую строчку. (Севастиан Терлецкий)