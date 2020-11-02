Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции заявил, что вызвал в команду хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука и по футбольным, и по психологическим причинам.

— У него была травма, он сейчас не играет. Почувствуем, что за ситуация с ним, чтобы в дальнейшем выстраивать отношения. Это для него психологическая подпитка, когда он приедет в Россию, окунется в знакомую атмосферу. Вызываем его, чтобы он нам помог на поле. (Наталья Юрина)

Алексей Миранчук в нынешнем сезоне серии А еще не появлялся на поле. Единственный раз 25-летний футболист сыграл в матче 1-го тура Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна» (4:0). Выйдя на замену, россиянин отличился голом.