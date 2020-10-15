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Дзюба в третий раз в карьере не забил в 4 матчах за сборную подряд

00:31
Артем Дзюба в матче Россия - Венгрия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба в матче Россия - Венгрия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Капитан сборной России Артем Дзюба не смог поразить ворота Венгрии в матче Лиги наций (0:0). Форвард не может отличиться за национальную команду в четырех играх подряд. Ранее он уходил с поля без гола в матчах с Венгрией (3:2), Швецией (1:2) и Турцией (1:1).

Дзюба всего в третий раз в карьере не может забить за сборную в четырех матчах подряд. Ранее у форварда была голевая засуха с октября 2015 по июнь 2016 года (5 матчей) и с октября 2018 по март 2019 года (4 матча).

Всего на счету Дзюбы 26 голов в 47 матчах за сборную России. По этому показателю он идет вровень с Владимиром Бесчастных и уступает только Александру Кержакову (30).

Россия — Венгрия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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