Дзюба в третий раз в карьере не забил в 4 матчах за сборную подряд

Капитан сборной России Артем Дзюба не смог поразить ворота Венгрии в матче Лиги наций (0:0). Форвард не может отличиться за национальную команду в четырех играх подряд. Ранее он уходил с поля без гола в матчах с Венгрией (3:2), Швецией (1:2) и Турцией (1:1).

Дзюба всего в третий раз в карьере не может забить за сборную в четырех матчах подряд. Ранее у форварда была голевая засуха с октября 2015 по июнь 2016 года (5 матчей) и с октября 2018 по март 2019 года (4 матча).

Всего на счету Дзюбы 26 голов в 47 матчах за сборную России. По этому показателю он идет вровень с Владимиром Бесчастных и уступает только Александру Кержакову (30).