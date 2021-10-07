Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги наций против Бельгии.

«Я считаю Турин своим вторым домом, я провел здесь половину своей карьеры, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Мое время здесь оставило свой след, несмотря на то, что стадион изменился. Здесь у меня много знакомых, и я рад, что снова нахожусь в этом городе.

Бельгия? Мы всегда с ними соперничали, потому что они — соседи. Я очень уважаю Роберто Мартинеса и его игроков. Нас ждет красивая игра между двумя хорошими командами. Игроки любят такие матчи, где присутствует адреналин и четкая цель.

Я всегда начинаю с выбора варианта, при котором моя команда будет создавать как можно больше проблем для наших соперников. Мы хотим как можно больше владеть мячом и заставить Бельгию защищаться.

Приятно, что мы дошли до финальной стадии и будем играть в полуфинале. Такое впервые случилось со мной. Но все четыре команды находятся в одинаковой ситуации. Чем больше футболисты играют вместе, тем лучше они понимают друг друга. Это требует времени, и у меня было меньше времени, чтобы наладить взаимопонимание между игроками, чем у Бельгии».

Матч Бельгия — Франция состоится 7 октября. Начало в 21.45 по московскому времени.