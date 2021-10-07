Йереми Пино: «Очень горд за сборную Испании»

Нападающий сборной Испании Йереми Пино прокомментировал победу над Италией (2:1) в полуфинале Лиги наций.

«Мне было легко входить в игру с отличным настроем и холодной головой благодаря прекрасным партнерам по команде, — цитирует футболиста сайт УЕФА. — Очень горд за нашу команду, которая атаковала с первой минуты. Теперь уже чувствую в себе абсолютную уверенность и мотивацию. Рад за свой не прошедший даром труд, за семью и друзей, которые поддерживают меня»

Дубль в составе победителей сделал Ферран Торрес, которого и заменил Пино. В финале испанцы сыграют с победителями пары Бельгия — Франция.