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Ван Бронкхорст назвал, что решило исход матча Италия — Испания

Ван Бронкхорст назвал, что решило исход матча Италия — Испания
00:23

Экс-игрок сборной Нидерландов, а ныне технический наблюдатель УЕФА Джованни ван Бронкхорст объяснил, почему лучшим игроком полуфинала Лиги наций между сборными Испании и Италии (2:1) был признан испанец Ферран Торрес. В этой игре на счету испанца два гола.

«Отличная игра: два его гола решили исход встречи. Он успешно выполнил снайперскую функцию в тот момент, когда многие говорили, что в команде Испании нет настоящих форвардов. Оба его завершающих удара получились высококлассными, и было жаль, что ему пришлось покинуть поле из-за повреждения», — цитирует пресс-служба УЕФА ван Бронхорста.

Напомним, в финале Испания сыграет с победителем пары Бельгия — Франция.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030758--italy-vs-spain/

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Евгений Козинов все материалы автора

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