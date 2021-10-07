Экс-игрок сборной Нидерландов, а ныне технический наблюдатель УЕФА Джованни ван Бронкхорст объяснил, почему лучшим игроком полуфинала Лиги наций между сборными Испании и Италии (2:1) был признан испанец Ферран Торрес. В этой игре на счету испанца два гола.

«Отличная игра: два его гола решили исход встречи. Он успешно выполнил снайперскую функцию в тот момент, когда многие говорили, что в команде Испании нет настоящих форвардов. Оба его завершающих удара получились высококлассными, и было жаль, что ему пришлось покинуть поле из-за повреждения», — цитирует пресс-служба УЕФА ван Бронхорста.

Напомним, в финале Испания сыграет с победителем пары Бельгия — Франция.