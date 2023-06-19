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Далич: «Финал Лиги наций показал, что сборная Хорватии может соревноваться с лучшими командами мира»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвел итоги финала Лиги наций против Испании (0:0, 4:5 пен.).

«Поздравляю Испанию и наших игроков с отличной игрой. Мы проиграли, очень жаль, но мы должны гордиться выходу в финал. Ставки были высоки, игра оказалась тяжелая, нам снова пришлось играть 120 минут. У меня нет причин сожалеть. Жаль, что мы не выиграли трофей в такой прекрасной атмосфере, однако мы должны гордиться финалом. Мы вновь завоевали медали, третью в нашей истории — это большое достижение. Сегодняшний вечер показал, что мы можем соревноваться с лучшими командами мира», — приводит слова Далича официальный сайт УЕФА.

Сборная Испании стала победителем Лиги наций-2023. В 2021 году испанцы уступили в финале Франции, завоевав серебряные медали.

В матче за третье место сборная Италии обыграла Нидерланды со счетом 3:2.

Лига наций УЕФА
Сборная Испании по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Златко Далич
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