Белоруссия дома уступила Албании

Сборная Белоруссии проиграла команде Албании (0:2) в матче группы 4 дивизиона С Лиги наций. Игра проходила в Минске на стадионе «Динамо».

В составе победителей отличились Соколь Чикалеши и Кейди Баре. В следующем туре белорусы на выезде сыграют с Казахстаном, а албанцы примут Литву.

Лига наций С

Группа 4

1-й тур

Белоруссия — Албания — 0:2 (0:1)

Голы: Чикалеши, 23 (0:1). Баре, 79 (0:2).

Белоруссия: Гутор, Бордачев, Мартынович, Наумов, Золотов (Скавыш, 76), Стасевич, Нехайчик, Драгун, Яблонский (Бахар, 86), Селява (Хачатурян, 46), Лисакович.

Албания: Стракоша, Хюсай, Джимсити, Дермаку, Весели, Абраши, Траши (Роши, 68), Гьясула, Баре, Чикалеши (Балай, 72), Манай (Михай, 90).

Предупреждения: Абраши, 75. Драгун, 82.

Судья: Карлссон (Швеция).

4 сентября. Минск. Стадион «Динамо».