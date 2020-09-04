Белоруссия дома уступила Албании
Сборная Белоруссии проиграла команде Албании (0:2) в матче группы 4 дивизиона С Лиги наций. Игра проходила в Минске на стадионе «Динамо».
В составе победителей отличились Соколь Чикалеши и Кейди Баре. В следующем туре белорусы на выезде сыграют с Казахстаном, а албанцы примут Литву.
Лига наций С
Группа 4
1-й тур
Белоруссия — Албания — 0:2 (0:1)
Голы: Чикалеши, 23 (0:1). Баре, 79 (0:2).
Белоруссия: Гутор, Бордачев, Мартынович, Наумов, Золотов (Скавыш, 76), Стасевич, Нехайчик, Драгун, Яблонский (Бахар, 86), Селява (Хачатурян, 46), Лисакович.
Албания: Стракоша, Хюсай, Джимсити, Дермаку, Весели, Абраши, Траши (Роши, 68), Гьясула, Баре, Чикалеши (Балай, 72), Манай (Михай, 90).
Предупреждения: Абраши, 75. Драгун, 82.
Судья: Карлссон (Швеция).
4 сентября. Минск. Стадион «Динамо».