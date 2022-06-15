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Сегодня, 09:00

Англия — Венгрия: видеообзор матча Лиги наций

Видеообзор матча Лиги наций УЕФА Англия — Венгрия
Иван Торопцев
Корреспондент
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Футболисты сборной Венгрии.
Фото Reuters

Сборная Венгрии на выезде разгромила Англию в матче 4-го тура Лиги наций УЕФА — 4:0.

У венгров дублем отличился Роланд Шоллои, по одному голу забили Жолт Надь и Даниель Гоздог.

Англичане закончили матч в меньшинстве: на 82-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Джон Стоунз.

Сборная Венгрии возглавляет турнирную таблицу группы 3 дивизиона А Лиги наций с 7 очками в 4 матчах, Англия идет на последнем, 4-м, месте с 2 очками в 4 играх.

Обеим командам осталось провести по две встречи на групповой стадии Лиги наций — против Германии и Италии. Венгры сыграют с немцами 23 сентября, а с итальянцами — 26 сентября. Англичане проведут матч против Италии 23 сентября, а против Германии — 26 сентября.

Лига наций A. Группа 3
14 июн, 21:45. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Англия
0:4
Венгрия
Голы
Шоллои, 16 (0:1), Шоллои, 70 (0:2), Надь, 80 (0:3), Гоздог, 89 (0:4)
Англия
Рамсдейл Уокер Джеймс Стоунс Гэи Филлипс Галлахер (Маунт, 57) Беллингем (Фоден, 69) Сака (Магуайр, 85) Боуэн (Стерлинг, 46) Кейн
Венгрия
Дибус Ланг Солои Фиола Орбан Надь Собослои (Гоздог, 56) Шафер Стайлс (Надь, 55) Солои (Адам, 68) Шоллои (Него, 78)
Предупреждения
Стоунс 37’, Уокер 86’  - 
Удаления
Стоунс 82’ (вторая ж.к)
Судьи
Тюрпен (Франция)

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Лига наций УЕФА
Сборная Англии по футболу
Сборная Венгрии по футболу
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