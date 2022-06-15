Сборная Венгрии на выезде разгромила Англию в матче 4-го тура Лиги наций УЕФА — 4:0.

У венгров дублем отличился Роланд Шоллои, по одному голу забили Жолт Надь и Даниель Гоздог.

Англичане закончили матч в меньшинстве: на 82-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Джон Стоунз.

Сборная Венгрии возглавляет турнирную таблицу группы 3 дивизиона А Лиги наций с 7 очками в 4 матчах, Англия идет на последнем, 4-м, месте с 2 очками в 4 играх.

Обеим командам осталось провести по две встречи на групповой стадии Лиги наций — против Германии и Италии. Венгры сыграют с немцами 23 сентября, а с итальянцами — 26 сентября. Англичане проведут матч против Италии 23 сентября, а против Германии — 26 сентября.