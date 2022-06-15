Сборная Германии одержала победу над командой Италии в матче четвертого тура Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 5:2.

В составе победителей голами отметились Тимо Вернер, обормивший дубль, Джошуа Киммих, Илкай Гюндоган и Томас Мюллер. У гостей отличились Вильфред Ньонто и Алессандро Бастони.