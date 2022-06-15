Германия — Италия: видеообзор матча Лиги наций
Видеообзор матча Лиги наций Германия — Италия
Сборная Германии одержала победу над командой Италии в матче четвертого тура Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 5:2.
В составе победителей голами отметились Тимо Вернер, обормивший дубль, Джошуа Киммих, Илкай Гюндоган и Томас Мюллер. У гостей отличились Вильфред Ньонто и Алессандро Бастони.
Германия с 6 очками занимает 2-е место в группе. Италия с 5 очками находится на 3-й строчке. Лидирует Венгрия (7 очков), замыкает таблицу Англия (2).
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