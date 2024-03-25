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Главный тренер «Интера» эмоционально прокомментировал поражение команды без Месси

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино после разгромного матча с «Нью-Йорк Ред Буллз» (0:4) прокомментировал поражение своей команды. Он отметил, что у соперника было видно желание побеждать.

«Когда команда вступает в игру без стремления победить, без соревновательного духа, а другая команда просто хочет выиграть матч, она это сделает. Отсутствие Месси — это большая потеря для любой команды», — цитирует Мартино Daily Star.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
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