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Сегодня, 06:35

Стало известно, когда Месси сможет вернуться на поле

Ана Горшкова
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото USA Today Sports

Стало известно, когда нападающий «Интер Майами» Лионель Месси сможет вернуться на поле после возвращения.

Как сообщает журналист Гастон Эдуль, Месси точно не сыграет за команду 5 октября против «Чикаго Файр». Ожидается, что аргентинец выйдет на поле 8 октября в матче с «Цинциннати».

Месси из-за поврежения пропустил три последних игры «Интер Майами», в том числе финал Открытого кубка США, который «цапли» проиграли «Хьюстон Динамо» (1:2).

«Интер Майами» с 33 очками занимает 13-е место в Восточной конференции МЛС.

28&nbsp;сентября. &laquo;Интер Майами&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Хьюстон Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. Серхио Бускетс. Нет Месси — нет трофея. Харден превзошел Бекхэма в битве звездных совладельцев

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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