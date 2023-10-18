Футбол
МЛС (MLS)
Новости
Таблицы Календарь Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 19:19

Булыкин рассказал, при каком условии Месси может перейти в клуб из Саудовской Аравии

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на возможное соперничество форвардов Лионеля Месси и Криштиану Роналду в Саудовской Аравии. В СМИ писали, что аргентинец может уйти в аренду из «Интер Майами» в клуб из Саудовской Аравии.

«Если захочет заработать денег, то конечно, поедет в Саудовскую Аравию на пару месяцев. Показать, проявить себя для популяризации футбола. Ведь от таких людей, как Месси и Роналду, многое зависит в плане популяризации футбола. Хотелось бы посмотреть, как они там будут выступать, потому что четыре месяца без Месси — это много», — цитирует Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось, что Месси может уйти в аренду в клуб из Саудовской Аравии из-за паузы в пять месяцев в МЛС.

Сам футболист заявил, что проведет заключительный матч сезона в МЛС. 22 октября «Интер Майами» сыграет на выезде с «Шарлотт».

Роналду играет за «Аль-Наср». В 8 матчах чемпионата Саудовской Аравии он забил 10 голов и сделал 5 асссистов.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1003413647/1005394825_bulyikin_nazval_uslovie_pri_kotorom_messi_mojet_pereyti_v_klub_iz_saudovskoy_aravii
Криштиану Роналду
Лионель Месси
ФК Интер Майами
1
0
Читайте также
Шара Буллет: путь бойца в UFC и его история
Бой-реванш Махачев — Волкановски возглавит турнир UFC 294 в Абу-Даби
СМИ сравнили визит Путина и Блинкена в Китай
ЦАХАЛ опубликовал запись якобы разговора «Исламского джихада» о неудачном запуске по больнице
В Москве задержана еще одна фигурантка дела о торговле людьми
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси не уйдет в аренду из-за непопадания «Интер Майами» в плей-офф МЛС
Новости
RSS RSS
Все новости