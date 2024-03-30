«Интер Майами» сыграет с «Нью-Йорк Сити» в рамках МЛС в ночь с 30 на 31 марта. Игра пройдет на стадионе DRV PNK в Форт-Лодердейле, штат Флорида (США). Стартовый свисток прозвучит в 02.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Интер Майами» — «Нью-Йорк Сити» будут доступны на нашем сайте в матч-центре. Официальной трансляции в России не будет. В прямом эфире игру бесплатно можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам 5-ти недель «Интер Майами» набрал 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице МЛС. «Нью-Йорк Сити» с тремя баллами идет на 25-й строчке чемпионата США.

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