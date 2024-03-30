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30 марта, 23:45

«Интер Майами» — «Нью-Йорк Сити»: смотреть трансляцию матча MLS онлайн

«Интер Майами» сыграет с «Нью-Йорк Сити» в МЛС 31 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Лионель Месси (ФК «Интер Майами»).
Фото USA Today Sports

«Интер Майами» сыграет с «Нью-Йорк Сити» в рамках МЛС в ночь с 30 на 31 марта. Игра пройдет на стадионе DRV PNK в Форт-Лодердейле, штат Флорида (США). Стартовый свисток прозвучит в 02.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Интер Майами» — «Нью-Йорк Сити» будут доступны на нашем сайте в матч-центре. Официальной трансляции в России не будет. В прямом эфире игру бесплатно можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам 5-ти недель «Интер Майами» набрал 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице МЛС. «Нью-Йорк Сити» с тремя баллами идет на 25-й строчке чемпионата США.

США. МЛС. Неделя 6
31 мар, 02:37. DRV PNK Stadium (Форт-Лодердейл)
Интер Майами
Нью-Йорк Сити

МЛС: участники и формат турнира, Месси и звезды клубов, календарь матчей

Футбол
ФК Интер Майами
ФК Нью-Йорк Сити
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