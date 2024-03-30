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Сегодня, 11:43

Месси пропустит третий матч «Интер Майами» подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото AFP

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не сыграет против «Нью-Йорк Сити» в матче регулярного чемпионата МЛС.

Ранее 36-летний аргентинец пропустил матчи против «ДиСи Юнайтед» (3:1) и «Нью-Йорк Ред Булл» (0:4).

«Лео работает с физиотерапевтами. Он исключен на завтра. Он не будет доступен, потому что мы стараемся сделать все возможное, чтобы он мог сыграть дома в следующую среду против «Монтеррея», — цитирует ESPN члена тренерского штаба «Интер Майами» Хавьера Моралеса.

«Интер Майами» на своем поле примет «Нью-Йорк Сити» в ночь на воскресенье, 31 марта.

В текущем сезоне Месси провел 5 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал две голевые передачи.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
ФК Нью-Йорк Сити
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