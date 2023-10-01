«Интер Майами» на своем поле примет «Нью-Йорк Сити» в матче регулярного чемпионата МЛС в ночь на 1 октября. Игра пройдет на стадионе «ПНК Стэдиум» в городе Форт-Лодердейл штата Флориды, начало — в 02.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи можно будет в матч-центре сайта «СЭ».

Смотреть в прямом эфире и бесплатно видеотрансляцию матча «Интер Майами» — «Нью-Йорк Сити» можно будет в соцсети «ВКонтакте».

За «Интер Майами» выступает капитан сборной Аргентины Лионель Месси. 36-летний нападающий переехал в США из «ПСЖ» в июле 2023 года. В августе форвард помог «Интер Майами» выиграть Кубок лиг. Из-за травмы Месси пропустил несколько игр.

«Интер Майами» занимает 14-е место с 32 очками в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Йорк Сити» располагается на девятой строчке Востока с 37 баллами.

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