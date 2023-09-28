«Интер Майами» Месси может в товарищеском матче сыграть с «Аль-Насром» Роналду

«Интер Майами» может провести товарищеский матч с «Аль-Насром», сообщает журналист Al-Bilad Али Алабдаллх.

По информации источника, неназванная международная маркетинговая компания хочет провести товарищеский матч между клубами, за которые выступают Лионель Месси и Криштиану Роналду. Предполагается, что игра состоится в Китае.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала этого года. Он провел за саудовский клуб 27 матчей, в которых забил 23 мяча и отдал 7 голевых передач. На счету Месси, который летом перешел в «Интер Майами», 11 голов и 5 результативных передач в 12 матчах за команду.