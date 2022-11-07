Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 16:08

Основатель «Амкала» высказался относительно возможного прихода Артема Дзюбы в Медиалигу

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Основатель медийного клуба «Амкала» Герман «Эль-Классико» Попков высказался относительно возможного прихода Артема Дзюбы в Медийную футбольную лигу (МФЛ).

«Не думаю, что Дзюба может действительно прийти в МФЛ. Плюс, это невозможно с точки зрения заявки. Это будет дисбаланс для других команд, которые не могу позволить себе пригласить таких жестких футболистов. Поэтому думаю, что этого не произойдет. Плюс, мне кажется, что Артем еще не наигрался в профессиональном футболе. Для него это будет большой даунгрейд с точки зрения удовольствия.

Да, Дзюба может классно пошутить и отлично подходил бы для МФЛ, но его футбольный уровень намного выше среднего уровня игроков Медиалиги. Не думаю, что он будет подвергать себя риску травмироваться ради участия в медийном футболе», — сказал Попков Metaratings.ru.

6 ноября стало известно, что Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор».

Напомним, что 34-летний форвард перешел в турецкий клуб в августе 2022 года, подписав контракт на один год с возможностью продления на один сезон. В текущем сезоне он провел 5 матчей за «Адану Демирспор» и отличился одним забитым голом.

Источник: https://metaratings.ru/news/el-klassiko-ne-dumayu-chto-dzyuba-mozhet-deystvitelno-priyti-v-mfl-1406787/
Артем Дзюба
ФК Амкал
0
Читайте также
Канадский вратарь-отморозок грозил смертью старику и бил в России врача. А в 38 нелепо погиб
Во время прокатов Валиевой показывали эффектного блондина. Кто он?
Машина охраны депутата Бородая подорвалась на мине под Херсоном
Минобороны опровергло сообщения о больших потерях морпехов в ДНР
СМИ сообщили о ликвидации в Донбассе австралийского наемника
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Материалы сюжета: Артем Дзюба после «Зенита»: провал в «Адане Демирспор»
Радченко — о Дзюбе: «Торпедо» вряд ли потянет его зарплату. Переход в «Сочи» или «Локо» вполне реален»
Агент Сафонов: «Дзюба может сказать, что ему надоело и закончит играть или поедет в какую-нибудь экзотику»
Аршавин считает, что Дзюба будет полезен многим российским командам
Пономарев — о Дзюбе: «Его карьера закончилась. Пусть занимается другим делом»
Первый тренер Дзюбы о будущем нападающего: «В Италии возрастные форварды с годами только лучше»
Петржела считает, что у Дзюбы не будет второго шанса в Европе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-игрок «Анжи» Мухаммад: «Я поиграл в ФНЛ и скажу, что медиалига ничем не отличается»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости