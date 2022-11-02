Экс-игрок «Анжи» Мухаммад: «Я поиграл в ФНЛ и скажу, что медиалига ничем не отличается»

Бывший полузащитник «Анжи» Шариф Мухаммад сравнил уровень игры в медиалиге и в профессиональных турнирах.

«Я в июле с семьей прилетел из Азии в Россию. Сейчас поддерживаю форму в медиалиге перед тем, как снова уехать из страны. Уровень в медиалиге позволяет поддерживать форму? Все индивидуально. Но в большинстве команд есть ребята с футбольным прошлым, так что уровень неплохой. Если раньше здесь было больше артистов, то сейчас игроки с неплохим уровнем. Я поиграл в ФНЛ и скажу, что медиалига ничем не отличается», — приводит слова Мухаммада Metaratings.ru.

Мухаммад выступает во втором сезоне медиалиги за команду GOATS. В шести матчах они набрали шесть очков и идут на последнем месте в группе Б.

32-летний футболист ранее играл за «Анжи», «Спартак- Нальчик», «Эскильстуна» (Швеция), «Кармиотисса» (Кипр), «Мазия» (Мальдивы), «Гокулам Керала» (Индия).