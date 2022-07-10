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«Лобановский рвал и метал: «Обманули!» Как легендарного тренера кинули с договорным матчем

Отдел футбола «СЭ»
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Валерий Винокуров и Валерий Лобановский.
Фото из архива Валерия Винокурова
Валерий Лобановский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Истории от журналиста Валерия Винокурова и арбитра Сергея Беляева.

Величие знаменитого советского и украинского тренера Валерия Лобановского и его место в истории футбола ни у кого не вызывает вопросов. Однако в его карьере, по словам очень большого количества источников, была и темная сторона. Вот что рассказал в «Разговоре по пятницам» известный советский журналист Валерий Винокуров, отвечая на вопрос о том, как он освещал в свое время подозрительные матчи киевского «Динамо».

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— Открыто написать невозможно, так я формулировал — «сценарий удался», — сказал Винокуров. — Или подтрунивал — дескать, киевское «Динамо» в матче с «Карпатами» попало в функциональную яму. Я все знал и про «Карпаты», и про «Шахтер». Как отдают очки. Только не напишешь же! Но, прочитав про «функциональную яму», Лобановский разгневался. Посчитал оскорбительным.

— В чем выражалось?

— Звонит Льву Филатову: «Что Валерка написал? Какая «яма»?» — «Так вы же сыграли договорной матч!» — «Вот пусть и пишет — «договорной матч»! Зачем про «яму» — то?» Представляете цинизм? Кстати, однажды Щербицкий поломал им договор!

— Ой как интересно.

— Сами футболисты делали ставки на подпольном тотализаторе.

— При советской власти?

— Да! Две игры на Кубок — «Динамо» побеждает в гостях «Шахтер» 3:2. Значит, в Киеве должны проиграть 1:2. Но пройти дальше. На ответный матч и приехал Щербицкий (первый секретарь ЦК КПСС Украины. - Прим. «СЭ»). Взглянул на листочек с составом: «Это что такое?!»

— Лобановский поставил не тех?

— Звездам дал отдохнуть. Матч-то договорной. Так Щербицкий приказал выпустить нормальный состав. За час до матча пришлось все перекраивать и выигрывать у «Шахтера»! Договор сорвался. Поркуян мне потом жаловался: «Представляешь — я пять тысяч просадил на этом деле!» Ну «Жигули»!

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Иногда договорным матчам мешали не только внешние обстоятельства, но и соперники. Вот история из свежего «Разговора по пятницам» от арбитра Сергея Беляева:

— Договорные матчи судили? — вопрос Беляеву.

— Сейчас посмотрим в моей тетрадке — где-то у меня договорняки записаны... Вот! 1972-й, «Зенит» — «Динамо» Киев — 2:2. Судили Казаков, Беляев и Жихарев. Обычно по сценарию первыми забивают хозяева, потом гости отыгрываются. Идет матч — внезапно Мунтян из центрального круга бьет по своим воротам! Рудаков ловит мяч — и на весь стадион: «Муня, ты за кого играешь?!» Но тогда я еще молодой был, не сразу просекал. А после достаточно было мелочи, чтобы дошло.

— Например?

— 1980-й, киевское «Динамо» принимало «Зенит». Второй тур, в Киеве поле еще скверное — матч перенесли в Ужгород. В первом тайме Голубев, защитник «Зенита», засадил кому-то по ногам. Я сразу предупреждение. Протокол пришел подписывать второй тренер Храповицкий — и на меня: «Ты что карточки раздаешь?!» «А-а, — думаю. — Что-то здесь договорняком попахивает». Если расстраиваются, что карточка висит.

— Сыграли-то как?

— 2:2!

Валерий Лобановский. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Валерий Лобановский.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Да, Лобановский с Юрием Морозовым расписать умели.

— Один раз Лобановского обманули!

— Такое могло быть?

— Его «Днепр» играл с запорожским «Металлургом». Матч повышенного внимания. Почти как «Спартак» — «Динамо». А эти открыто договаривались — ни меня не стеснялись, ни главного арбитра Липатова!

— На ничью?

— Естественно. Играют-играют — неожиданно «Металлург» в концовке забивает и уезжает победителем.

— Шальной гол?

— Обычный. Но такую историю ни под какие правила не подгонишь. Лобановский рвал и метал: «Обманули!»

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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